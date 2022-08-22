Начальник ГШ ВС РА и посол РФ в РА обсудили вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности

22 августа начальник Генерального штаба ВС РА генерал-майор Эдуард Асрян принял Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Во встрече принял участие военный атташе посольства полковник Игорь Щербаков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, Сергей Копыркин поздравил Эдуарда Асряна со вступлением в должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и пожелал ему успехов в выполнении этой ответственной миссии.

Согласно источнику, на встрече обсуждался ряд вопросов, касающихся военного сотрудничества, а также региональной безопасности.