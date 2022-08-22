Во втором квартале ВВП Армении вырос на 13%

Валовой внутренний продукт Армении, ВВП, во втором квартале 2022 г. по сравнению с предыдущим кварталом увеличился более чем на 414 млрд драмов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает правительство РА.

«Во втором квартале 2022 г. валовой внутренний продукт (ВВП) Армении составил 1 трлн 898 млрд 759,5 млн драмов вместо 1 трлн 484 млрд 608 млн драмов в предыдущем квартале. Во втором квартале текущего года, по сравнению с тем же кварталом предыдущего года, ВВП РА увеличился на 13%. ВВП вырос на 8,7% в годовом исчислении в первом квартале2022 г. Во втором квартале ВВП на душу населения в Армении составил 641 тыс. 105 драмов, а в предыдущем квартале - 501 тыс. 303 драмов", - говорится в сообщении.