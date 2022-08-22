В рамках Дня Каджарана открылся «Русский центр»

По инициативе ереванского культурного центра «Дом Москвы»7-й «Русский центр» открылся в рамках мероприятий, посвященных 64-летию города Каджаран.

Как сообщили Арменпресс в культурном центре "Дом Москвы" в Ереване, красную ленточку на открытии образовательно-культурного центра перерезал советник министра посольства России в Армении Максим Селезнев, мэр городаКаджаран Манвел Парамазян, генеральный директор ЗММК Роман Худолин и гендиректор ереванского «Дома Москвы» Ваграм Карапетян, генеральный директор Московского центра.

Максим Селезнев, советник министра посольства России в Армении, особо остановился на деятельности центра «Дом Москвы» в Ереване и отметил, что примечательно, что такие образовательные центры открываются не только в областных центрах, но и в разных городах и небольшие общины Армении.

«Этот центр является седьмым, что доказывает, что в такой сложный геополитический период наши народы сотрудничают в гуманитарно-образовательной сфере. Зная язык и культуру, мы лучше узнаем друг друга", - сказал он.

Центр оснащен современным оборудованием, что позволяет проводить интерактивные занятия и дискуссии. По словам мэра Каджарана Манвела Парамазяна, деятельность центра должна быть направлена на укрепление отношений между двумя странами.

«Отныне наши дети будут более глубоко изучать русскую культуру и язык, этот образовательный центр является уникальной площадкой, которая создаст познавательно-развлекательную атмосферу и еще больше укрепит отношения между нашими братскими народами», - сказал мэр Каджарана Манвел Парамазян.

«Уверен, что центр будет способствовать развитию русского языка и сохранению многовековых традиций дружбы между армянским и русским народами. Пограничное управление ФСБ России в Армении полностью поддерживает инициативы центра «Дом Москвы» в Ереване», - заявил заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России в Армении, полковник Юрий Дедов.

В новом центре, открытом по инициативе центра «Дом Москвы» в Ереване и при поддержке мэрии Каджарана, будут проводиться бесплатные курсы русского языка, где дети будут изучать русский язык, знакомиться с русской культурой и историей.

Генеральный директор центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян, поздравляя Каджаран с 64-летием, выразил уверенность, что этот город подарит нашей стране и миру много талантливых людей.

В этот праздник Русский центр стал своеобразным подарком для жителей Каджара. Мы осознаем важность развития русского языка и культуры в регионах Армении и уверены, что центр будет способствовать эффективной организации этой работы. Примечательно, что когда мы объявили о бесплатных курсах, только в Каджаране за 3 дня зарегистрировалось более 50 детей, а в Капане в три раза больше, это доказывает, что наши курсы востребованы и нужно открывать новые группы. Мы хотим создать такие образовательные площадки во всех регионах Армении», - отметил генеральный директор «Дома Москва» в Ереване Ваграм Карапетян.

Это седьмой «Русский центр», открытый по инициативе Московского культурного центра «Дом Москвы» в Ереване. Такие центры уже действуют в Ереване, Ванадзоре, Армавире, Иджеване, Малышке и Вардадзоре. Бесплатные курсы русского языка проходят в 37 городах Армении.