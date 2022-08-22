Национальная Академия наук РА и STARMUS подписали Меморандум о взаимопонимании

22 августа с.г. президент Национальной Академии наук РА академик Ашот Сагян и соучредитель и директор Международного фестиваля STARMUS доктор Гарик Исраелян подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Арменпресс в НАН, с подписанием меморандума Национальная Академия наук официально стала партнером и спонсором проведения в Ереване международного фестиваля науки, искусства и музыки STARMUS VI.

Фестиваль STARMUS VI пройдет в Армении с 5 по 11 сентября 2022 года и будет посвящен 50-летию первой высадки на Марс. Ранее он проходил в Испании, Норвегии и Швейцарии.

«Этот фестиваль создаст возможности для новых форм сотрудничества, новых граней, новых дискуссий, потому что Армению посетят известные ученые и лауреаты Нобелевской премии. Это событие будет особенно важным для молодых ученых. Такими мероприятиями мы должны попытаться направить наших молодых ученых и удержать их в науке. Я приветствую эту инициативу, от имени Национальной академии наук благодарю организаторов, господина Исраеляна, соответствующие структуры нашего правительства, которые поддерживают проведение фестиваля», - сказал президент Национальной Академии РА, академик Ашот Сагян.

Фестиваль STARMUS VIв первую очередь для нашей молодежи, чтобы мотивировать ее не уходить из науки, продолжать, работать в сфере науки и быть уверенным в том, что роль науки в обществе станет сильнее. Былпериод, когда сила науки пришла в упадок, но я всегда говорю, что она в прошлом, и теперь мы вступаем в новую фазу. Постепенно все поймут, что без науки у человечества нет будущего», — сказал доктор Гарик Исраелян, соучредитель и директор Международного фестиваля STARMUS.