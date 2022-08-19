Азиатские индексы выросли - 19-08-22

ТОКИО, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.04% и составил 28930.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.20% и составил 1994.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.59% и составил 3258.08 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 19773.03 пункта.