На армяно-грузинской границе состоялась беседа Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили

На армяно-грузинской границе, в районе Баграташена, состоялась беседа премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, Встреча состоялась в рамках церемонии открытия армяно-грузинского Моста дружбы.

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили отметили важность введения моста в эксплуатацию и подчеркнули его роль в облегчении двусторонних транспортных потоков.

Главы правительств Армении и Грузии отметили, что интенсивные контакты на высоком уровне свидетельствуют о динамичном развитии армяно-грузинских отношений и высоком уровне политического диалога.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-грузинского сотрудничества, обменялись мнениями относительно региональных развитий. Двусторонне была подтверждена готовность к последовательному углублению дружественных связей и продолжению активного диалога.