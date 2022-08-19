На армяно-грузинской границе встретятся премьер-министры Армении и Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 19 августа встретятся на армяно-грузинской границе.

Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве РА.

Планируется официальное открытие моста «Берекамутюн» на армяно-грузинской границе.

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На пропускном пунктеСадахло-Баграташенармяно-грузинской границы завершены работы по строительству моста «Берекамутюн». Новый мост, состоящий из двух частей, полностью соответствует международным стандартам, будет выше и его пропускная способность.