На армяно-грузинской границе встретятся премьер-министры Армении и Грузии
13:01, 19 Август 2022
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 19 августа встретятся на армяно-грузинской границе.
Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве РА.
Планируется официальное открытие моста «Берекамутюн» на армяно-грузинской границе.На пропускном пункте «Садахло-Баграташен» армяно-грузинской границы завершены работы по строительству моста «Берекамутюн». Новый мост, состоящий из двух частей, полностью соответствует международным стандартам, будет выше и его пропускная способность.
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