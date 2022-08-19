Назначен временно исполняющий обязанности директора Ереванского метрополитена

Бабкен Седракян назначен временно исполняющим обязанности директора Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение, распространенное метрополитеном.

«Саак Варданян, временно исполняющий обязанности директора Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна, согласно собственному заявлению освобожден от занимаемой должности.

Также сообщаем, что согласно решению мэра Еревана Грачья Саркисяна №3009-А, временно исполняющим обязанности директора ЗАО «Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна» назначен Бабкен Седракян», - говорится в сообщении.

Отметим, что Саак Варданян был назначен временно исполняющим обязанности директора ЗАО «Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна» 3 июня 2022 года.