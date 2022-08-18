После взрыва в Бейруте я поручил собрать информацию об объектах с взрывоопасными веществами: Никол Пашинян

После взрыва в Бейруте в августе 2020 года премьер-министр Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам собрать информацию обо всех объектах, содержащих взрывчатые вещества. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр заявил, что он пытался получить отчет о выполнении данного поручения.

«Информация обобщается. Я должен поручить Службе государственного контроля провести исследование и доложить, как выполнено мое поручение», - сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, соответствующий инспекционный орган в торговом центре «Сурмалу» весной 2021 года провел проверки и зафиксировал нарушения.

«Эта информация известна, но в любом случае мне необходимо углубленное изучение того, как выполнялось задание по содержанию. Это задание не было ограничено по времени. После взрыва в Бейруте стояла задача принять меры, чтобы подобное событие не повторилось в Армении», - сказал премьер-министр.