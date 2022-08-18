Члены правительства минутой молчания почтили память жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу»
На заседании правительства РА члены исполнительной власти минутой молчания почтили память жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу».
«В память о погибших в результате пожара и взрыва, произошедших на территории ЗАО «Ереванский консервный завод» 14 августа 2020 года, согласно моему решению в Республике Армения с 17 по 18 августа объявлен траур. Попрошу, встать и почтить память погибших минутой молчания», - как передает «Арменпресс» сказал премьер-министр Никол Пашинян.
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибли 16 человек, более 60 граждан получили ранения, двое пропали без вести.По факту взрыва в торговом центре «Сурмалу» возбуждено уголовное производство по признакам: части 2 статьи 357 (нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иное тяжкое последствие) и части 2 статьи 358 (нарушение правил или требований хранения, учета, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иное тяжкое последствие) Уголовного кодекса РА.
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