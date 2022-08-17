Четверо пострадавших от взрыва, произошедшего 14 августа, продолжают лечение в больницах.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«Пожар локализован 16 августа в 14:38 и потушен в 17:49. По предварительным данным, площадь пожарно-спасательных работ составляет около 1 га. Обрушилось трехэтажное здание (около 2889 квадратных метров).

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 16 граждан (Маргарян Мисак Патваканович, 1964 г.р., Мхитарян Анаит Вазгеновна, 1967 г.р., Назарян Джемма Саркисовна, 1960 г.р., Халатян Анаит Зарзандовна, Кочарян Вардан Гургенович, 1960 г.р. Аветисян Гаяне Артаваздовна, 1965 г.р., Айрапетян Арам Комисарович, 1980 г.р., Егоян Вачаган Ваагнович, 2000 г.р., Григорян Эрна Манвеловна, 1980 г.р., Гаракян Арутюн Самвелович, 1987 г.р., Хачатрян Мариам Арменовна, 1992 г.р. Хачатрян Сирарпи Арменовна, 1994 г.р., Шахбазян Марат Каренович, 2018 г.р., Саргсян Грачья Фанбергович, 1976 г.р., Айрапетян Артавазд, 1951 г.р. и неопознанное тело одного гражданина).

В МЦ Еревана обратились 62 гражданина, 4 из которых продолжают получать лечение, а остальные, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны.

На месте работают около 94 спасателей, в том числе: 21 спасатель Ереванского городского спасательного управления МЧС, 7 пожарных и 1 спасательная техника Ереванского городского спасательного управления, 1 автолестница, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями, спасателиЦентра аварийно-спасательных работ специального назначения, специализированные и кинологические отряды, дежурные группы для проведения специальных работ, дежурный психолог, 20 пожарных и спасателей Котайкского регионального спасательного управления, а также 13 волонтеров гуманитарной организации Красный Крест.

Поисково-спасательные работы осуществляются по 4 участкам. К работам были привлечены также 3 трактора мэрии, 7 грузовых самосвалов, 2 водовоза и 1 автокран.

В период с 14 по 17 августа в торговом центре «Сурмалу» в противопожарных и поисково-спасательных работах в смены приняли участие около 935 спасателей из территориальных и структурных подразделений Спасательной службы.

Дежурная группа отдела психологической поддержки оказывает психологическую поддержку гражданам на месте. Граждане также могут получить психологическую поддержку, позвонив на горячую линию 911.