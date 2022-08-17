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Главы правительств Армении и России обсудили ключевые вопросы торгово- экономического сотрудничества

Главы правительств Армении и России обсудили ключевые вопросы торгово- экономического сотрудничества

Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Правительства РФ.

«Главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализацию совместных проектов в различных областях. 

Михаил Мишустин и Никол Пашинян рассмотрели также приоритетные задачи расширения взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета 25–26 августа в Чолпон-Ате (Киргизская Республика)»,- отмечается в пресс-релизе.


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