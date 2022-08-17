Оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале ухудшили до 0,6%
15:55, 17 Август 2022
Оценка роста ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале текущего года неожиданно была ухудшена с 0,7% до 0,6%. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду европейское статистическое агентство "Евростат".
Кроме того, в годовом выражении объем ВВП еврозоны в апреле-июне увеличился на 3,9%, а не на 4%, как было объявлено ранее.
За прошлый год ВВП стран еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП ЕС снизился на 5,9%, а еврозоны - на 6,4%.
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