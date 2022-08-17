Жара в Китае побила рекорд по продолжительности

Аномально жаркая погода с чрезвычайно высокой температурой в целом ряде регионов Китая побила рекорд по продолжительности за все время регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в стране с 1961 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду Центральное метеорологическое управление КНР.

"Комплексные исследования показывают, что продолжительность этого регионального явления с высокими температурами и аномальной жарой в нашей стране увеличится, а интенсивность будет возрастать", - указано в заявлении управления.

Уточняется, что по состоянию на 15 августа аномальная жара сохраняется на протяжении 64 дней подряд, предыдущий рекорд в 62 дня был установлен в 2013 году.

Сведения метеорологов основаны на данных 1680 метеостанций станций, которые фиксировали температуру выше 35 градусов Цельсия и 1426 станций, где фиксировали температуру выше 37 градусов Цельсия. При этом 262 станции зафиксировали температуру выше 40 градусов Цельсия, что также является рекордом, так как в 2013 году таких станций было 187, а в 2017 – 133.

В период с 1 июня по 15 августа среднее по стране количество дней с высокой температурой составило 12, что на 5,1 дня больше, чем фиксируется в аналогичный период в годы без аномально жаркой погоды.

В ряде регионов страны жара продержится еще как минимум 7-10 дней.