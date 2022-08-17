Посольство Грузии в Армении выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в Ереване

Посольство Грузии в Армении выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в торговом центре «Сурмалу».

«Посольство Грузии в Республике Армения выражает глубокие соболезнования семьям и родным погибших в результате мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване.

В это трудное время мы выражаем нашу солидарность армянским друзьям», - говорится в сообщении посольства.