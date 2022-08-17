Касым-Жомарт Токаев направил Николу Пашиняну телеграмму соболезнования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с взрывом, произошедшим в торговом центре «Сурмалу», направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну телеграмму соболезнования. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте президента Казахстана.В телеграмме Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва.
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