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Посольство Казахстана в Армении выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в Ереване

Посольство Казахстана в Армении выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в Ереване

Посольство Республики Казахстан в Республике Армения выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в ереванском торговом центре «Сурмалу».

«Посольство Республики Казахстан в Республике Армения выражает глубочайшие соболезнования по погибшим в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении посольства.
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