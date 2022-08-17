Посольство Казахстана в Армении выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в Ереване



Посольство Республики Казахстан в Республике Армения выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в ереванском торговом центре «Сурмалу». «Посольство Республики Казахстан в Республике Армения выражает глубочайшие соболезнования по погибшим в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», - как передает « «Посольство Республики Казахстан в Республике Армения выражает глубочайшие соболезнования по погибшим в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», - как передает « Арменпресс », говорится в сообщении посольства.