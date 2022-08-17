Посольство Казахстана в Армении выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в Ереване
10:12, 17 Август 2022
Посольство Республики Казахстан в Республике Армения выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в ереванском торговом центре «Сурмалу».«Посольство Республики Казахстан в Республике Армения выражает глубочайшие соболезнования по погибшим в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении посольства.
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