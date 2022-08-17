Цены на цветные металлы - 16-08-22

ЛОНДОН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.08% и составила 2392.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.01% и составила 7979.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.67% и составила 2163.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.01% и составила 22235.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.49% и составила 24600.00 долларов США, цена на цинк выросла на 3.04% и составила 3672.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.26% и составила 33642.50 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 46955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.