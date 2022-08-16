В медучреждениях находятся 7 граждан, пострадавших вследствие взрыва в ТЦ «Сурмалу»

По состоянию на 21:00, 16 августа, МЧС Армении продолжает поисково-спасательные работы на территории торгового центра «Сурмалу», где 14 августа произошел взрыв и начался пожар. 2 гражданина числятся пропавшими без вести.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, пожар был локализован в 14:38 16 августа и потушен в 17:49. По предварительным данным, площадь пожарно-спасательных работ составляет около 1 га. Трехэтажное здание (около 2889 квадратных метров) обрушилось.

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 16 граждан (личность одного из них не идентифицирована):

Маргарян Мисак Патваканович, 1964 г.р., Мхитарян Анаит Вазгеновна, 1967 г.р., Назарян Джемма Саркисовна, 1960 г.р., Халатян Анаит Зарзандовна, Кочарян Вардан Гургенович, 1967 г.р., Аветисян Гаяне Артаваздпвна, 1966 г.р., Айрапетян Арам Комисарович, 1980 г.р., Егоян Вачаган Ваагнович, 2000 г.р., Григорян Эрна Манвеловна, 1980 г.р., Гаракян Арутюн Самвелович, 1987 г.р., Хачатрян Мариам Арменовна, 1992 г.р. Хачатрян Сирарпи Арменовна, 1994 г.р., Шахбазян Марат Каренович, 2018 г.р. Саркисян Грачья Фанбергович, 1976 г.р., Айрапетян Артавазд, 1951 г.р․

В медицинские центры города Еревана обратились 62 гражданина, из них 7 продолжают лечение, остальные получили соответствующую медицинскую помощь и выписаны.

На месте работают 155 спасателей. Поисково-спасательные работы координирует глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

По итогам поступивших звонков, на горячую линию «911» МЧС, без вести пропавшими на территории торгового центра «Сурмалу» могут считаться следующие граждане:

1․ Гагик Карапетян

2․ Ваник Амирханян

МЧС Армении просит при любой информации о пропавших без вести гражданах звонить на горячую линию «911».