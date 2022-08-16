В медучреждениях находятся 7 граждан, пострадавших вследствие взрыва в ТЦ «Сурмалу»
По состоянию на 21:00, 16 августа, МЧС Армении продолжает поисково-спасательные работы на территории торгового центра «Сурмалу», где 14 августа произошел взрыв и начался пожар. 2 гражданина числятся пропавшими без вести.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, пожар был локализован в 14:38 16 августа и потушен в 17:49. По предварительным данным, площадь пожарно-спасательных работ составляет около 1 га. Трехэтажное здание (около 2889 квадратных метров) обрушилось.
В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 16 граждан (личность одного из них не идентифицирована):
- Маргарян Мисак Патваканович, 1964 г.р.,
- Мхитарян Анаит Вазгеновна, 1967 г.р.,
- Назарян Джемма Саркисовна, 1960 г.р.,
- Халатян Анаит Зарзандовна,
- Кочарян Вардан Гургенович, 1967 г.р.,
- Аветисян Гаяне Артаваздпвна, 1966 г.р.,
- Айрапетян Арам Комисарович, 1980 г.р.,
- Егоян Вачаган Ваагнович, 2000 г.р.,
- Григорян Эрна Манвеловна, 1980 г.р.,
- Гаракян Арутюн Самвелович, 1987 г.р.,
- Хачатрян Мариам Арменовна, 1992 г.р.
- Хачатрян Сирарпи Арменовна, 1994 г.р.,
- Шахбазян Марат Каренович, 2018 г.р.
- Саркисян Грачья Фанбергович, 1976 г.р.,
- Айрапетян Артавазд, 1951 г.р․
В медицинские центры города Еревана обратились 62 гражданина, из них 7 продолжают лечение, остальные получили соответствующую медицинскую помощь и выписаны.
На месте работают 155 спасателей. Поисково-спасательные работы координирует глава МЧС Армении Армен Памбухчян.
По итогам поступивших звонков, на горячую линию «911» МЧС, без вести пропавшими на территории торгового центра «Сурмалу» могут считаться следующие граждане:
1․ Гагик Карапетян
2․ Ваник Амирханян
МЧС Армении просит при любой информации о пропавших без вести гражданах звонить на горячую линию «911».
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