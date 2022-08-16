Пропавшими без вести на территории торгового центра «Сурмалу» числятся 2 человека

На данный момент на территории торгового центра «Сурмалу» пропавшими без вести числятся 2 человека. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.

«В числе пропавших без вести есть изменение: на данный момент у нас фактически двое пропавших без вести, 16 найденных тел, одно из которых не опознано. Т.е. предполагается, что в случае установления личности одного из двух пропавших без вести, то числится пропавшим без вести будет один человек», - сказал Памбухчян.

По словам министра, родственники числящейся пропавшей без вести гражданки РФ связались с нею и выяснилось, что она перенесла операцию в совершенно других условиях и находится в больнице.

Ранее 3 гражданина числились пропавшими без вести.