Почти 150 законодателей США посетили Тайвань с 2013 года

В целом 149 американских законодателей посетили Тайвань с 2013 по 2022 год. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление администрации острова и отчеты о поездках членов Конгресса США.

Самым высокопоставленным представителем законодательной ветви власти США, побывавшим на острове, стала спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. За последние девять лет 149 членов Сената и Палаты представителей посещали Тайвань, 33 из них - во время президентства Джо Байдена.

При администрации Дональда Трампа (2017-2021) остров посетили 35 законодателей, в 2020 году таких поездок не было из-за пандемии коронавируса. За время президентства Барака Обамы (2009-2017) на Тайване побывал 71 член обеих палат Конгресса США. Как пишет Bloomberg, чаще всего на Тайвань ездили республиканцы (60,4%), доля демократов составила 39,6%.

Делегация американских законодателей в воскресенье вечером прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, который заранее не анонсировался. В группу вошли пять членов Конгресса от обеих партий. Их приезд на остров вызвал резкую критику Пекина и спровоцировал начало очередных учений Народно-освободительной армии Китая в регионе.

Напряженность в зоне Тайваньского пролива резко усилилась после состоявшейся 2-3 августа поездки в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вооруженные силы Китая в ответ на это провели масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.