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Президент Сербии в связи с трагедией в Ереване направил Ваагну Хачатуряну телеграмму соболезнования

Президент Сербии в связи с трагедией в Ереване направил Ваагну Хачатуряну телеграмму соболезнования

Президент Республики Сербия Александр Вучич в связи с трагедией, произошедшей в результате пожара и взрыва в торговом центре «Сурмалу», направил президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну телеграмму соболезнования.

Как передает «Арменпресс», в телеграмме, в частности, говорится:

«В связи с трагедией, произошедшей в результате пожара в торговом центре в Ереване, позвольте выразить Вам и семьям погибших самые глубокие соболезнования.

Прошу передать искренние сочувствия тем, кто все еще ищет своих близких, а раненым пожелать скорейшего и полного выздоровления».
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