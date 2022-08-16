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В медицинских центрах лечение продолжают получать 7 пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

В медицинских центрах лечение продолжают получать 7 пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

В медицинских центрах лечение продолжают получать 7 пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу». Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения, отмечая, что остальные госпитализированные пациенты выписаны с улучшением состояния.

В результате взрыва, произошедшего 14 августа в торговом центре «Сурмалу», число погибших достигло 16 человек. Среди них маленький ребенок и беременная женщина.
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