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Количество пропавших в результате взрыва сократилось на один человек

Количество пропавших в результате взрыва сократилось на один человек

Количество пропавших граждан в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» сократилось на один человек. На данный момент пропавшими числятся 17 граждан.

Как передает «Арменпресс», на данный момент пропавшими считаются следующие граждане:

  1. Арам Айрапетян, 1981 г.р.
  2. Марат Шахбазян
  3. Сирарпи Хачатрян
  4. Мариам Хачатрян
  5. Арут Гаракян
  6. Гагик Карапетян
  7. Артавазд Айрапетян
  8. Эрна Григорян, 1980 г. р.
  9. Грачья Саркисян, 1976 г. р.
  10. Вачаган Егоян, 2000 г. р.
  11. Ваник Амирханян
  12. Ксения Бадалян, 1981 г. р.
  13. Арам Арутюнян
  14. Давид Мхитарян
  15. Люба Грибова, гражданка РФ, 1959 г. р.
  16. Мехри Тахери, гражданин ИРИ
  17. Гегам Петросян, 1985 г. р.
По последним данным количество погибших 16 человек.
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