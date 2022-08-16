Количество пропавших в результате взрыва сократилось на один человек
09:52, 16 Август 2022
Количество пропавших граждан в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» сократилось на один человек. На данный момент пропавшими числятся 17 граждан.
Как передает «Арменпресс», на данный момент пропавшими считаются следующие граждане:
- Арам Айрапетян, 1981 г.р.
- Марат Шахбазян
- Сирарпи Хачатрян
- Мариам Хачатрян
- Арут Гаракян
- Гагик Карапетян
- Артавазд Айрапетян
- Эрна Григорян, 1980 г. р.
- Грачья Саркисян, 1976 г. р.
- Вачаган Егоян, 2000 г. р.
- Ваник Амирханян
- Ксения Бадалян, 1981 г. р.
- Арам Арутюнян
- Давид Мхитарян
- Люба Грибова, гражданка РФ, 1959 г. р.
- Мехри Тахери, гражданин ИРИ
- Гегам Петросян, 1985 г. р.
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