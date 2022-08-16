Южная Корея и США перед совместными масштабными маневрами проведут предварительные учения

Военные Южной Кореи и США в преддверии крупномасштабных совместных маневров Ulchi Freedom Shield, запланированных на конец августа, проведут предварительные совместные учения. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что предварительные четырехдневные учения должны начаться уже во вторник, они будут сконцентрированы на отработке антикризисного управления.

Совместные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield должны пройти с 22 августа по 1 сентября. Как ранее сообщало южнокорейское оборонное ведомство, в ходе учений, в частности, будут отрабатываться действия при обороне столичного региона и последующий переход в контрнаступление в случае агрессии со стороны КНДР.