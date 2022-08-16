Время в Ереване: 11:07:36,   16 Август 2022

В Армении объявят день траура

В Армении объявят день траура

Правительство Армении в связи с трагическим взрывом, произошедшим в торговом центре «Сурмалу» объявит день траура. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра, отметив, что дата дня траура будет уточнена после окончания спасательных работ.

В результате взрыва, произошедшего 14 августа в торговом центре «Сурмалу», количество погибших достигло 16 человек. Среди них маленький ребенок и беременная женщина. В медицинские центры Еревана обратились 60 граждан, 12 из них продолжают получать лечение, 48 выписаны. 18 граждан числятся пропавшими.
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