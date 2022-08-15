Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Индии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди по случаю Дня независимости страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:



“Примите сердечные поздравления по случаю 75-летия провозглашения независимости Республики Индия.

Отрадно видеть значительный прогресс и достижения Индии за годы ее независимости. Динамичное развитие Индии в различных областях оказывает положительное влияние на развитие и модернизацию мира.

Мы разделяем общие ценности и интересы, которые действительно укрепляют основанные на взаимном доверии связи между двумя странами. Уникальный характер нашему партнерству придают как исходящие из глубины истории наши отношения, так и наше сотрудничество в различных областях. Армения также поддерживает Индию в ее усилиях по решению глобальных проблем.

Обеспечивая высокий уровень политического диалога, мы готовы поддержать реализацию новых и амбициозных программ сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий.

Пользуясь случаем, желаю Вам, Ваше Превосходительство, крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Индии - мирного неба и процветания.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.