Тегеран до полуночи даст ответ по предложениям ЕС по ядерной сделке
Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по иранской ядерной сделке от ЕС Энрике Море по предложениям европейской стороны до полуночи (22:30 мск). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
"К 12 часам сегодня вечером мы в письменном виде предоставим окончательный ответ координатору от ЕС", - цитирует его агентство Tasmin. По словам министра, "если реакция США будет реалистичной и гибкой, то соглашение будет достигнуто, в противном случае нужно будет еще вести переговоры".
Он отметил, что "на недавних переговорах в Вене американская сторона устно заявила о готовности проявить гибкость по двум вопросам, но должны последовать письменные [гарантии]".
11 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Согласно этой информации, Евросоюз предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. Издание отмечает, что предложение Брюсселя - это шаг навстречу Тегерану, поскольку данное расследование является одной из ключевых проблем для западной стороны.
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