Посольство США выразило соболезнования родным погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Посольство США в Армении выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва, произошедшего 14 августа в торговом центре «Сурмалу», всем пострадавшим желает скорейшего выздоровления. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил временный поверенный в делах посольства США Чип Лайтине.

«Усилия МЧС и других, которые оперативно отреагировали на ситуацию, заслуживают похвалы. Мы разделяем боль утраты и выражаем поддержку тем, кто скорбит о своей утрате», - сказал Чип Лайтине.