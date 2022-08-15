Призываем СМИ и граждан воздерживаться от публикаций неуточненной информации об угрозах терактов: СНБ Армении

Служба национальной безопасности Республики Армения призывает средства массовой информации и граждан воздерживаться от публикации неустановленных сведений и комментариев об угрозах террористических актов на территории Республики Армения, пользоваться исключительно официальными новостными лентами, чтобы исключить нагнетание ненужной паники в обществе.

Как передает « Арменпресс », СНБ также сообщает, что служба, в рамках предоставленных ей законодательством полномочий, в полном объеме контролирует ситуацию с безопасностью в республике.