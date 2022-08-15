«Энтерпрайз Армения» представит испанскому рынку преимущества бизнеса и инвестиционной среды Армении

В течение своей деятельности Офис «Enterprise Armenia» в Испании постарается использовать все возможности для повышения уровня информированности населения об инвестиционных возможностях Армении и привлечения новых инвестиций. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал представитель «Enterprise Armenia» в Испании Левон Григорян.

- Господин Григорян, Вы назначены представителем «Энтерпрайз Армения» в Испании. Намечено ли открытие офиса в Испании. И когда он официально начнет действовать?

- Для меня большая честь быть назначенным представителем «Энтерпрайз Армения» в Испании. После моего назначения в конце июня вся команда «Enterprise Armenia» в Испании уже приступила к информированию испанских компаний, заинтересованных в армянском рынке.

Офис откроется 1 сентября в Барселоне в здании Casa Comalat (Avenida Diagonal 442, 3-2, 08037). Иными словами, начиная с сентября, мы готовы принимать и будем ждать с распростертыми объятиями зарубежные предприятия или предпринимателей, заинтересованных в армянском рынке, а также компании, желающие расширить свою деятельность за рубежом.

- Как Вы собираетесь привлекать инвестиции из Испании в Армению? Какие шаги Вы планируете предпринять для продвижения этих инвестиций и поддержки инвесторов?

- Экономическая дипломатия постепенно становится все более важной и приоритетной во внешней политике правительства Армении. Усиление интернационализации армянских компаний и привлечение в страну эффективных иностранных инвестиций повысит конкурентоспособность экономики Армении и будет способствовать развитию наших дипломатических отношений с третьими странами.

Испанский офис будет иметь два направления работы: продвижение и содействие иностранным инвестициям в Армению и позиционирование «Enterprise Armenia» как компании «одного окна» для инвесторов.

В качестве представительства государственного органа в Испании, занимающегося продвижением инвестиций в Армении, мы сосредоточимся на повышении осведомленности об инвестиционных и бизнес возможностях Армении, а также будем способствовать позиционированию Армении на инвестиционной карте Латинской Америки и Испании.

Мы будем играть ключевую роль в развитии институционального сотрудничества между властями Испании и Армении, партнерскими организациями, офисами бизнес услуг, деловыми кругами и международными компаниями. С этой целью, начиная с сентября, мы начнем проводить ежемесячные деловые мероприятия для привлечения новых инвестиций, продвижения экспорта, расширения бизнес сети в Испании, презентации инвестиционной среды Армении и преимуществ ведения бизнеса в Армении. Более того, не реже одного раза в год мы будем организовывать деловые поездки для испанских компаний, заинтересованных в бизнесе в Армении.

Инвесторов, интересующихся армянским рынком, мы будем консультировать относительно инвестиционным законов, постановлений, государственных льгот и потенциальных инвестиционных партнеров в Армении.

Кроме того, команда «Enterprise Armenia» будет оказывать постинвестиционное содействие и иностранным инвесторам, работающим в Армении.

- С точки зрения инвестирования в Армению, какой сектор особенно интересен испанскому бизнесмену? Как Вы считаете, каков потенциал Армении?

- Основными сферами интересов испанских компаний являются возобновляемые источники энергии, строительство, информационные технологии, наука, экологически чистое сельское хозяйство, текстиль, туризм, драгоценные изделия, фармацевтика и виноделие.

Армения имеет уникальное географическое положение, соединяющее восток и запад, ЕАЭС и ЕС. Поэтому целью нашей работы должна быть демонстрация того, что Армения для международных компаний может быть связующим звеном в регионе, так как она имеет доступ на льготных условиях к широким экспортным рынкам.

Кроме того, в Армении есть хорошо образованные, талантливые люди и низкие цены на бизнес, которых трудно найти в Европе. Кроме того, мы должны сделать акцент на системе всесторонних фискальных и финансовых стимулов для иностранных инвесторов, макроэкономической стабильности, надежном финансовом секторе и политике открытых дверей.

- Другой целью организации является помощь армянским экспортерам в выходе на новые рынки. В этом контексте, какие возможности Вы видите в Испании, как Вы можете помочь армянским экспортерам представить армянскую продукцию на испанском рынке?

- Хотя продвижение экспорта и импорта не входит в сферу деятельности «Энтерпрайз Армения», мы будем стремиться содействовать и присутствию армянского бизнеса за рубежом.

Поэтому мы будем формировать бизнес делегации, которые будут сопровождать их при визитах в Испанию, и через наших деловых партнеров поможем им проводить мероприятия по наращиванию институционального потенциала, нетворкингу или B2B. Такие услуги для усиления их присутствия за рубежом будут оказываться не только крупным, но и малым и средним компаниям.

Основные возможности для армянских компаний связаны со сферой информационных технологий, а также с экспортом в Испанию экологически чистой сельскохозяйственной, фармацевтической и косметической продукции и сырья. Мы поможем армянским компаниям проанализировать свои возможности для ведения бизнеса в Испании.

- Хотели бы Вы добавить что-нибудь, связанное с деятельностью офиса и с Вашей работой?

- Как армянин диаспоры, я осознал важность более активного участия в укреплении экономики страны. В этом контексте я надеюсь, что мое знание политической, экономической и коммерческой ситуации в Испании сыграет важную роль в развитии экономики страны за счет инвестиций иностранных компаний и интернационализации армянских компаний.

Я юрист по международному бизнесу, окончил Джорджтаунский университет в Вашингтоне по специальности «Международное право». С 2012 года я работал в лучших юридических фирмах пиренейского рынка, также в таких городах, как Нью-Йорк, Лондон, Сан-Паулу, Барселона и Мадрид. В настоящее время я являюсь управляющим партнером GK Group Legal, международной юридической и консалтинговой компании, работающей в Барселоне. В ближайшее время компания откроет офисы и в Ереване. Именно поэтому я твердо решил использовать все свои необходимые качества, которые я приобрел в течение карьеры, чтобы способствовать экономическому росту Армении.