На месте взрыва помощь спасателям оказывает и личный состав Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования

В преодолении последствий взрыва в торговом центре «Сурмалу» и выяснения обстоятельств происшествия Спасательной службе МЧС РА помощь оказывает и личный состав Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования Павел Гёзалян сообщил, что российская сторона, в частности, обеспечила освещение территории и разведывательную работу с применением БПЛА. «Подготовлены материалы, которые по назначению будут переданы и следственным органам, и тем структурам, у которых возникнут вопросы, связанные с этим происшествием»,- пояснил Павел Гёзалян.

Он также сообщил, что после взрыва спасателям помогали прибывшие на место представители различных общественных организаций и волонтеры. Мэрия Еревана приняла участие, предоставив грузовые автомобили и краны. Здесь работают и общественные организации, и волонтеры и мэрия.

Павел Гёзалян заверил, что МЧС получает любую необходимую поддержку.

На место происшествия были и представители Службы тушения пожаров Германии, которых заметил фотокорреспондент « Арменпресс ».