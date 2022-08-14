Из Сурмалу в больницы Еревана доставлены 11 пострадавших. Скорая помощь
По состоянию на 14:25 часов в столичные больницы на машинах службы "Скорая помощь" было доставлено 11 человек, пострадавших вследствие взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу».
В торговом центре "Сурмалу" взорвался склад товаров для фейерверков. Специалисты МЧС и спасатели находятся на месте и пытаются вывести раненых из-под завалов. Точной информации о жертвах пока нет.
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