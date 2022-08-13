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Covid-19: в Иране за сутки выявлено 7396 новых случаев, умерли 84 человека

Covid-19: в Иране за сутки выявлено 7396 новых случаев, умерли 84 человека

В Иране за последние 24 часа умерли 84 гражданина, число смертей в стране достигло 142 738.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Минздрав страны сообщил, что  из 7 млн 459 тыс. 175   зарегистрированных заболевших 7 млн 140 тыс. 272 выздоровели или выписаны из больниц. В отделениях реанимации находятся 1469 пациентов в критическом состоянии.

В Иране 64 миллиона 827 тысяч 712 граждан получили первую дозу вакцины от коронавируса, вторую дозу получили 58 миллионов 199 тысяч 805 граждан, а число получивших третью ревакцинацию достигло 30 миллионов 319 тысяч 127 человек.


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