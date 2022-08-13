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Для Арцаха любой статус в составе Азербайджана неприемлем. Давид Бабаян ответил Алиеву

Для Арцаха любой статус в составе Азербайджана неприемлем. Давид Бабаян ответил Алиеву

 Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об армянах, проживающих в Нагорном Карабахе. Ильхам Алиев 12 августа заявил, что «проживающие в Карабахе армяне не будут иметь ни статуса, ни независимости, ни особых привилегий».

«Ну что тут можно сказать? Нет смысла вдаваться в подробности. Скажу лишь следующее. Ну, во-первых,  хочу поблагодарить Алиева за его искренность. Действительно, ведь ни Азербайджан, ни его руководство никогда не скрывали своих планов в отношении Арцаха. Во-вторых, Карабаху действительно ничего не предвидится в составе Азербайджана, потому что самого Карабаха не будет. Кроме того, для Арцаха неприемлем любой статус в составе Азербайджана. Как евреи могли иметь хоть какой-то административно-территориальный статус в нацистской Германии», - как передает Арменпресс,  написал Бабаян на своей странице в Facebook — в ответ на заявление Алиева.


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