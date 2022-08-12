Азиатские индексы - 12-08-22
ТОКИО, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.62% и составил 28546.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.04% и составил 1973.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.15% и составил 3276.89 пункта, а HANG SENG вырос на 0.46% и составил 20175.62 пункта.
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