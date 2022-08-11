Замминистра ОНКС РА Мартиросян представил грузинскому коллеге мероприятия в рамках фестиваля STARMUS

10-11 августа находившаяся в Грузии с рабочим визитом делегация во главе с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА Артуром Мартиросяном, встретилась с заместителем министра образования и науки Грузии Нуну Мицкевич, сотрудниками министерства, а также с представителями фонда, культуры, бизнеса и туризма и молодыми учеными Национальной академии наук Грузии, Национального института науки Грузии имени Руставели.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, в ходе визита, организованного Министерством образования и науки Грузии, заместитель министра образования и науки Армении Артур Мартиросян и члены организационной группы международного научного фестиваля STARMUS во главе с астрофизиком, соучредителем фестиваля STARMUS Гариком Исраеляном посетили грузинских партнеров, представили VI международный фестиваль STARMUS, соединяющий науку и культуру, с целью обеспечения широкого участия соседней Грузии в этом беспрецедентном фестивале, направленном на популяризацию науки.

Заместитель министра образования и науки Грузии Нуну Мицкевич особо подчеркнула возможное участие грузинских ученых в фестивале и отметила, что подобные мероприятия важны для продвижения молодых ученых.

Отмечается, что программа фестиваля включает ряд конгрессов и конференций, многопрофильных культурных мероприятий, посредством которых наука, искусство и музыка будут представлены публике в уникальном виде. В мероприятиях примут участие десятки ученых, инженеров и космонавтов с мировым именем, в том числе лауреаты Нобелевской премии, звезды мировой музыки, представители науки, искусства и широкой общественности.

Видение фестиваля STARMUS — создавать новые форматы и возможности для молодого поколения, пробуждать желание приобретать новые навыки, повышать уровень распространения знаний и обучения, делая их доступными для всех. Организация фестиваля также создаст новые возможности для сотрудничества в области искусства и науки.

STARMUS FESTIVAL VI, посвященный 50-летию первой высадки на Марс, с 5 по 10 сентября пройдет в Армении.