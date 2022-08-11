Агван Овсепян будет освобожден под залог: суд удовлетворил ходатайство

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение о замене ареста залогом в отношении бывшего Генерального прокурора РА, бывшего председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна.

Как передает Арменпресс, суд в качестве меры пресечения в отношении Овсепяна применил залог в размере 100 млн драмов и подписку о невыезде.

По совокупности достаточных доказательств, полученных по уголовному делу, расследуемому в Специальной следственной службе РА, было обосновано, что Агван Овсепян получил взятку в особо крупных размерах - 190.000.000 драмов РА и путем мошенничества совершил хищение имущества в особо крупных размерах - 800.000.000 драмов РА. Овсепяну предъявлено обвинение также сумм в особо крупных размерах, полученных преступным путем, в общей сложности 1.299.404.414 драмов РА за легализацию имущества (отмывание денег).

В сообщении также указывалось, что Агван Овсепян с 18 марта 2004 г. по 13 сентября 2013 г. занимая должность Генерального прокурора Республики Армения, а с 18 июля 2014 г. по 11 июня 2018 г. – должность председателя Следственного комитета Республики Армения, в указанный период фактически участвовал в управлении рядом ООО, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Агвану Овсепяну было предъявлено обвинение в вышеуказанных уголовных деяниях по статье 310, ч.4, п. 2 ст.311, ч. 3, п. 1 ст. 178, и ст.190, ч. 3 Уголовного кодекса РА п. 1 ч.3. ст. 190.

Агван Овсепян был арестован 7 сентября 2021 года, тогда мерой пресечения в отношении него было избрано заключение под стражу.