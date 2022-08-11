Европейские индексы выросли - 10-08-22
МОСКВА, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.23% и составил 13700.93 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.52% и составил 6523.44 пункта, британский FTSE вырос на 0.25% и составил 7507.11 пункта, а российский RTSI вырос на 0.19% и составил 1118.40 пункта.
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