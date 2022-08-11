Премьер-министр Армении и президент Ирана обсудили вопросы, касающиеся региональных развитий и вызовов безопасности

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрагимом Раиси.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, главы государств обсудили вопросы регионального развития и вызовы безопасности. Премьер-министр Армении представил президенту Ирана подробности недавних пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном. В контексте установления стабильности и мира в регионе Никол Пашинян подчеркнул важность полного выполнения трехсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

Касаясь недавних инцидентов и напряженности на Южном Кавказе, президент Ирана напомнил о заявлении, сделанном верховным лидером Исламской революции аятоллой Хаменеи во время недавней встречи с президентами России и Турции, касающемся того, что Иран чувствителен к своим границам в Кавказском регионе и будет противодействовать любым попыткам их изменения.

Стороны также обменялись мнениями вокруг двусторонних отношений, подчеркнули важность их сближения.

Никол Пашинян выразил удовлетворение развитием армяно-иранских отношений и отметил, что Армения готова максимально способствовать транзиту грузов между двумя странами и развивать сотрудничество в области инфраструктур, в том числе дорожных, энергетических и других направлений.

Президент Ирана охарактеризовал отношения между двумя странами как исторические и глубокие и подчеркнул необходимость повышения уровня устойчивого армяно-иранского экономического сотрудничества.