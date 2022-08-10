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СМИ: полиция открыла огонь на территории аэропорта Шарль-де-Голль

СМИ: полиция открыла огонь на территории аэропорта Шарль-де-Голль

Полицейские открыли огонь из табельного оружия на территории аэропорта Шарль-де-Голль. Об этом сообщил в среду телеканал BFM.

"Полицейские, дежурившие в аэропорту Шарль-де-Голль, применили оружие против злоумышленника, который угрожал им ножом", - указал ведущий выпуска новостей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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