Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-08-22

ЕРЕВАН, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 августа, курс доллара США сократился на 0.33 драмa и составил 406.28 драм. Курс евро вырос на 1.12 драмa и составил 415.50 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 6.72 драм. Курс британского фунта сократился на 0.32 драмa и составил 491.88 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 122.25 драмa и составила 23303.62 драм. Цена серебра выросла на 1.55 драмa и составила 263.79 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.