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Премьер-министр РА и президент РФ обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр РА и президент РФ обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Были обсуждены вопросы, касающиеся развития ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.

В этом контексте была подчеркнута важность выполнения всех положений договоров глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.


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