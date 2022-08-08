Участники Ассамблеи «Будущее армянское» из Армении, Арцаха и диаспоры обсудят три из 15 целей инициативы

С 11 по 13 ноября 2022 года в Ереване пройдет первая Ассмблея Фонда «Будущее армянское» на основе модели партиципаторной демократии «гражданское собрание».

Как сообщили «Арменпресс» в фонде, на форуме 200 отобранных участников из Республики Армения, Арцаха и диаспоры, обсудят три из 15 целей этой общественной инициативы: «Единство Армении и Диаспоры», «Историческая ответственность» и «Рост численности населения». Также озвучат существующие проблемы, вызовы и примут пакеты предложений, направленных на их решение.

«Сознавая нашу коллективную ответственность в построении стабильного и безопасного будущего армянского народа, и предопределяя путь нашего развития, каждый из нас может стать частью этого важного процесса», - говорится в заявлении фонда.

Для подачи заявки на участие необходимо на официальном сайте инициативы The FUTURE ARMENIAN: https://futurearmenian.com/convention/ заполнить соответствующую форму.

Заявку на участие также можно подать на номер телефона: +374 (60) 700 800, а также на адрес электронной почты [email protected]

