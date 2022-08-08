В рамках международного фестиваля «Симфонический Ереван» состоится 14 концертов

12 августа в 19:30 в концертном зале «Арно Бабаджанян» состоится открытие международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван» и концерт.

В программе концерта прозвучат следующие произведения: Сонатина для фагота и фортепиано Александра Тансмана, Соната для фагота и фортепиано Пауля Хиндемита, Прелюдии для фортепиано из первой тетради Клода Дебюсси, Сарабанда и кортеж для фагота и фортепиано Анри Дютийё, Дивертисмент для фагота и фортепиано Антонио Торриани на тему оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур».

В рамках фестиваля состоится 14 концертов, на которых будет представлен насыщенный репертуар. Резидент-композитор фестиваля Алексей Шор.

Фестиваль организовали Государственный симфонический оркестр Армении и Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC, президент Константин Ишханов).

Проведению фестиваля содействуют мэрия Еревана и Министерство ОНКС РА.