Создание новой животноводческой фермы станет заразительным примером и для других фермеров: Давид Еремян

Животноводство, свиноводство, расширение молочного производства, кормохранилища и скотобойни в одном хозяйстве. В общине Ташир Лорийской области будет построен крупный животноводческий комплекс площадью в 29 га.

Как сообщает «Арменпресс», комплекс будет построен в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного между правительством РА, Евразийским банком развития и группой компаний «Еремян проджектс».

Крупный животноводческий комплекс будет включать в себя фермы на 1 200 голов крупного рогатого скота и на 580 голов свиноматок, скотобойню на две фермы, кормохранилище, земельный участок для выращивания кормовых культур, стоянку для сельхозтехники.

Действующая животноводчесная ферма Джермука

В рамках ознакомительного визита представители СМИ имели возможность посетить ферму «Еремян Проджектс» в Вайоц Дзоре и молочную ферму «Аралез» в Араратской области, чтобы ознакомиться с деятельностью замкнутого цикла с концепцией «От зерна к столу», что стало основой для нового сотрудничества.

Как передает корреспондент «Арменпресс», на ферме в Вайоц Дзоре состоялась установка капсулы в первом каменном блоке, который в дальнейшем будет заложен в основание новой фермы.

На ферме в Вайоц Дзоре, оснащенной современными технологиями и оборудованием в соответствии с международными стандартами, разводятся коровы с высокой генетикой чистокровных пород флекви, Гольштейна, Ангуса и джерси, завезенных из Европы.

Здесь обеспечены все необходимые условия для кормления и размножения животных. В животноводческом комплексе за животными ухаживают по всем требованиям гигиены. Проводится регулярная дезинфекция, используются автоматические устройства подачи воды, резиновые матрасы для отдыха, автоматические скребки для удаления навоза, фильтры, система вентиляции и т.д. На ферме есть полностью механизированный молочный зал. Молоко поступает по замкнутому циклу и, проходя через 2 специальных фильтра, поступает в холодильник, затем специальным автомобилем транспортируется в цех по переработке молока завода «Арцах» в Ереване. Здесь молоко проходит ряд лабораторных анализов и необходимую обработку, от пастеризации до упаковки.

В общине Ташир Лорийской области будет построена новая ферма

Министр экономики РА Ваан Керобян подчеркнул, что программа является одной из самых крупных программ в животноводческой сфере, и, естественно, правительство пытается повысить производительность экономики в целом, а в сельском хозяйстве это можно сделать только за счет крупных ферм и программ.

«Реализация этой новой программы окажет большое влияние на повышение продуктивности сельского хозяйства и качества продукции. Это также установит новый ориентир в сельскохозяйственных стандартах», - сказал он.

Давид Еремян, генеральный директор компании «Еремян Проджектс», отметил, что новый комплекс, строящийся в Ташире, будет содржать всю инфраструктуру в одном месте: мясную ферму, свиноферму, бойню на две фермы, кормовой склад, землю для выращивания кормовых культур, стоянку для сельскохозяйственной техники. Молочная ферма рассчитана на 1200 голов молочного скота, а это значит, что они будут получать 30 и более тонн качественного молока. Она будет оснащена технологиями последнего поколения, что позволит работать качественно и оперативно.

«Этой программой мы берем на себя большую ответственность по развитию новой культуры современного животноводства и молочного производства в Армении, так как будем создавать фермы, оснащенные технологиями последнего поколения. Тем самым мы дадим толчок развитию мясного животноводства и станем заразительным примером и для других хозяйств. Надеюсь, что в скором времени мы увидим результаты этого проекта и докажем, что в Армении можно иметь конкурентоспособное животноводство и производство молока », - сказал он.

Давид Еремян отметил, что свиноферма также будет адаптирована к установленным международным стандартам производства и качества. Животные будут содержаться в условиях, отвечающих всем санитарным требованиям. Здесь будут содержать и разводить канадских чистокровных свиней, завезенных из Европы: ландрас, йоркшир, дюрок. На ферме также будет зона заготовки кормов и большие бункеры для их хранения, процесс кормления будет автоматизирован. Свиноферма рассчитана на 580 свиноматок, что позволит получать в год более 700 тонн местного высококачественного мяса от 16 500 голов.

Он добавил, что в новом животноводческом комплексе будет и бойня, оснащенная необходимой современной техникой, что позволит осуществлять безопасное обесшкуривание с соблюдением всех санитарно-гигиенических условий, предварительную заморозку мяса в отдельных холодильниках для свиней и крупного рогатого скота, откуда мясо уже будет перевозиться на фабрику для его дальнейшей переработки.

Строящаяся мясная ферма будет состоять из 3 корпусов, 2 из которых предназначены для доения, другой для животных, с зоной отела и отделением для проблемных животных. Комплекс будет полностью оснащен автоматическими системами, в том числе системой автоматического удаления навоза, с помощью которой он будет транспортироваться из коровников по трубам в специальные колодцы для последующего использования для удобрения почвы.

Транспортировка и перевозка молока на Ереванский завод будет осуществляться с помощью спецавтомобилей грузоподъемностью в 30 тонн. Процесс кормления животных в животноводческом комплексе будет автоматизирован и будет осуществляться с помощью самоходных кормораздаточных машин, что позволит собирать корма по рациону и раздавать их животным.

К новой ферме также будут примыкать земли для выращивания кормовых культур, благодаря чему животные будут обеспечены качественными и питательными кормами.

Группа компаний «Еремян Проджектс» является одним из лидеров в сфере общественного питания, ресторанного бизнеса, сервиса, профессионального образования, сельского хозяйства и производства продуктов питания в Армении. За 15 лет своей деятельности компания создала и реализовала более десятка смелых, уникальных и концептуальных проектов, внесла большой вклад в развитие ресторанной индустрии и сельского хозяйства Армении. В целях обеспечения замкнутого цикла деятельности с 2019 года Компания запустила и реализует новую стратегию развития бизнеса, основанную на концепции «От зерна к столу», в рамках которой компания открыла мясные фермы в Вайоц Дзоре и свинофермы в Тавушской области, пекарню в Араратской области и кухню-фабрику «Арцах" в Ереване». «Еремян Проджектс» объединяет известные ресторанные бренды: «Реномэ», «Буржери Ангус и Мор», итальянскую «Casa Nostra», «Ливингстон», концептуальные рестораны «Лаваш», «Шереп», «Смокинг Шеф» стейк-хаус, «Пандок Ереван», «Пандок Ереван на берегу реки», сеть фаст-фуда «Ереван Шаурма», проекты «Сизонс»: ресторан, кафе, кондитерскую, кафе-мороженое. В группу компаний «Еремян Проджектс» также входят служба доставки «Еремян Деливери», молочный завод «Еремян продукты», «Ферма Еремян», Академия кулинарного искусства и гостеприимства, занимающаяся обучением и углублением знаний новичков и специалистов этой области. Образовательные программы Академии одобрены и сертифицированы ее эксклюзивным партнером, Group City of Oxford College.