Ущерб от преступлений в РФ резко увеличился в первом полугодии 2022 г.

Резкий рост ущерба от различных преступлений отмечен в России в первом полугодии 2022 года - почти полтриллиона рублей или более чем в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"За прошедшие шесть месяцев этого года резко увеличился размер причиненного преступлениями материального ущерба - с 222 млрд до 494 млрд рублей", - сказал Краснов в интервью "Коммерсанту".

Между тем, отметил он, "с учетом принятых прокурорами мер правоохранительными органами изъято имущества, денег, ценностей на общую сумму 224 млрд руб. или больше на 442,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Стоимость арестованного имущества увеличилась почти вдва раза - до 129 млрд рублей, добавил глава надзорного ведомства.