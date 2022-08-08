Азербайджанские ВС вновь нарушили режим прекращения огня: Министерство обороны Арцаха

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение, что подразделения Армии обороны Республики Арцах нарушили режим прекращения огня, не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила пресс-служба Министерства обороны Арцаха.

«В ночь с 7 на 8 августа и по состоянию на 09:00 утра существенных происшествий не зафиксировано. Несмотря на относительную стабильность, напряжение сохраняется.

На некоторых направлениях Вооруженные силы Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие разного калибра. Совместно с российскими миротворческими войсками продолжается работа по дальнейшей стабилизации ситуации», - говорится в сообщении МО Арцаха.