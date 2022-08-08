Скоро в авиапарке национальной авиакомпании прибавится еще один самолет с триколором Армении

В ближайшее время начнет совершать рейсы еще один самолет Национальной авиакомпании Армении «Fly Arna», окрашенный цветами триколора Армении. Авиакомпания находится в процессе приобретения второго самолета.

Национальный авиаперевозчик намерен расширить географию полетов. Армяноязычные пилоты и бортпроводники, армянские объявления, армянские напитки, еда и другие услуги обеспечат армянскую атмосферу, а для того, чтобы прибывающих в Армению туристов знакомить с Арменией уже на борту самолета, национальный авиаперевозчик в бесплатный стиминговый сервис SkyTime добавит новый раздел.

«В июне этого года наша авиакомпания запустила первые коммерческие рейсы по 2 направлениям: Ереван-Хургада и Ереван-Шарм-Эль-Шейх. Поскольку эти два туристических направления в Армении пользуются спросом, особенно в летние месяцы, мы с большим энтузиазмом начали полеты на эти два популярных курорта», - рассказала «Арменпресс» пресс-секретарь «Fly Arna» Гаяне Антонян.

Авиакомпания первое разрешение на выполнение рейсов получила именно от Египта. «И мы решили как можно скорее предоставить нашим соотечественникам возможность открывать для себя эти прибрежные города Египта посредством национального перевозчика, а наша команда будет последовательно работать над достижением новых направлений», - сказала она.

Что же касается того, почему национальный авиаперевозчик начинает свою деятельность не с новых направлений, а с таких, как Хургада, Шарм-Эль-Шейх, которые уже предложены другими авиакомпаниями, работающими в Армении, Антонян сказала: «Мы, как новая национальная авиакомпания Армении, с самого начала преследовали цель соединить Армению с разными странами и городами мира, и мы верны выбранному нами пути. Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх являются начальными рейсами. Мы не ограничимся лишь указанными направлениями и четкими шагами свяжем Армению со всеми другими запрошенными направлениями. Результаты работы нашей команды станут видны очень скоро».

Однако, по словам пресс-секретаря «Fly Arna», стремительный рост компании ограничивается временем, необходимым для получения разрешения на полеты через воздушные пространства других стран. При запуске «Fly Arna» было объявлено о четырех запланированных направлениях, два других - Бейрут и Кувейт. В пресс-службе уточнили, когда же начнутся полеты по этим направлениям: «Сейчас мы ведем переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить разрешение на выполнение рейсов в Бейрут и Кувейт и завершить подготовку к запуску наших рейсов по этим направлениям».

«В 2020 году всем армянским авиаперевозчикам был запрещен вход в воздушное пространство ЕС из-за того, что они оказались в черном списке авиации ЕС. Мы, являясь совместным предприятием Армянского государственного фонда интересов (АНИФ) и группы «Air Arabia», тесно сотрудничаем с Комитетом гражданской авиации Армении, стараясь ввести его международный опыт в повышение стандартов полетов и безопасности полетов», - сказала пресс-секетарь.

Пока флот авиакомпании не будет дополнен вторым самолетом, национальный перевозчик в настоящее время эксплуатирует один самолет модели Airbus A320. Касаясь преимуществ самолета этой модели, Антонян сказала, что он имеет комфортное внутреннее обустройство. «В самолете 174 кресла, расстояние между которыми составляет 32 дюйма (81 см), благодаря чему пассажиры могут с удобством расположить ноги, и путешествовать с комфортом. Еще одним преимуществом является, например, то, что наши пассажиры имеют возможность выбора еду, багажа и места, в результате чего мы можем балансировать комфорт и доступные цены», - представила Гаянэ Антонян.

В авиакомпании заверили, что самолет, окрашенный в цвета триколора Армении, предлагает услуги, достойные национального авиаперевозчика. Стриминговый сервис SkyTime национального перевозчика во время полета предоставляет пассажирам бесплатный доступ к широкому выбору развлекательных фильмов, телешоу, музыки и аудиокниг, в том числе и к поиску армянских фильмов и телешоу.

«Наряду с увеличением направлений «Fly Arna» расширит и услуги SkyTime, добавив материалы и видео, рассказывающие об истории Армении, ее достопримечательностях, т.е. туристических достопримечательностях. Мы уверены, что у нас будет интересный контент, который послужит своей цели, то есть ознакомит прибывающих в Армению туристов, с Арменией прямо на борту самолета и создаст положительное отношение к нашей стране», - сказала она.

По словам Антонян, на борту национального авиаперевозчика старались максимально сохранить армянский дух, в меню в основном представлены продукты и напитки армянского производства. «Во время полета наши пассажиры слышат армянский язык. Это объявления на армянском языке, очень впечатляет, то, что пилот здоровается по-армянски, стюардессы говорят по-армянски», - сказала она.

Один из часто задаваемых пассажирами вопросов: почему было выбрано название Fly Arna, что это означает. Это - аббревиатура названия «Армянские национальные авиалинии».

На данный момент в авиакомпании работает 70 сотрудников, но в будущем штат будет расширяться. В настоящее время более 80 процентов сотрудников - армяне. В авиакомпании работает как армянский, так и иностранный технический персонал. «Они любят Армению, армянскую культуру и стараются максимально сблизиться с нами. Например, некоторые наши иностранные сотрудники уже давно посещают курсы армянского языка и уже достаточно хорошо понимают и говорят по-армянски, так что армянский дух все больше ощущается в нашем самолете», - отметила представитель пресс-службы.

Авиакомпания получила положительные отзывы пассажиров и относительно времени полета. Рейсы в основном назначены на утренние часы. Компания работала и над сокращением продолжительности полета, например, до Хургады.

«Воодушевленные энтузиазмом и радостью наших пассажиров, мы будем еще активнее и последовательнее работать над расширением географии полетов и сохранением высокого качества обслуживания пассажиров. У нас нет другого выхода, кроме как обеспечить успех национальной авиакомпании и начать новую эру в истории авиации Армении. Именно с таким подходом мы движемся вперед. Мы, как национальная авиакомпания Армении, придаем большое значение тому, чтобы обеспечить нашим пассажирам наилучший армянский опыт и иметь как можно больше бортпроводников-армян», - заключила Гаянэ Антонян.

В настоящее время авиакомпания «Fly Arna» выполняет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, с периодичностью - 3 раза в неделю.

Анна Григорян