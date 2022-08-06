МИД РФ выступил с комментарием в связи с эскалацией напряженности вокруг сектора Газа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментарием в связи с эскалацией напряженности вокруг сектора Газа.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в комментарии говорится:

“В Москве серьезно обеспокоены новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта.

Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. По поступающей информации, в результате израильских атак было убито 10 палестинцев, более 80 получили ранения.

С глубокой озабоченностью воспринимаем такое развитие событий, чреватое возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе.

Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня.

Подтверждаем принципиальную и последовательную позицию России, отраженную в соответствующих резолюциях ГА и СБ ООН, в поддержку комплексного и долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта в соответствии с двухгосударственным принципом. Вновь отмечаем, что положить конец цикличному насилию можно только в рамках переговорного процесса, итогом которого должна стать реализация законных национальных прав палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года”.